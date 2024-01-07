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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية

سعر ومواصفات هاتف
سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية.. ريلمي C51 من أحدث إصدارات شركة ريلمي في الأسواق، ويتميز هذا الهاتف بتصميم عصري جذاب يشبه هواتف آيفون ومواصفات رائعة تجعله الخيار الأمثل في في فئة الهواتف الاقتصادية، وفيما يلي سنعرض لكم سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية

يتميز هاتف ريلمي C51، بشاشة كبيرة من نوع IPS LCD، بقياس 6.74 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، وذروة سطوع تبلغ 560 شمعة في المتر المربع.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية

جاء هاتف ريلمي C51، بكاميرا خلفية مزدوجة، مع كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.

يتم تشغيل هاتف ريلمي C51، بواسطة معالج يونيسك من نوع Unisoc Tiger T612، ويقترن بوحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 ويتم إقران الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 64 أو 128 جيجابايت.

يحزم هاتف ريلمي C51، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 50% في غصون 28 دقيقة فقط.

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية

مميزات هاتف ريلمي C51

بطارية كبيرة تدوم لفترة طويلة 
كاميرا خلفية ذات جودة عالية
شحن سريع بقدرة 33 وات

سعر هاتف ريلمي C51 في السعودية

يتوفر هاتف ريلمي C51 في السعودية، مقابل سعر حوالى 347 ريال سعودي.
 

سعر ومواصفات هاتف ريلمي C51 في السعودية
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