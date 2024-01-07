عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: المشاركة بمبادرة محو الأمية يهدف لإعادة التأهيل لخدمة احتياجات التنمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان استعدادها لتنظيم العديد من فصول محو الأمية خلال ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية. 

و أوضح أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، أن الجامعة تستهدف  من خلال المشروع إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية.

وتابع أن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.
 

وتستعد جامعة حلوان لافتتاح نادى جامعة حلوان  يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بالحرم الجامعى بعين حلوان، في احتفالية كبرى تحت رعاية وحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارة، ولفيف من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

 وتعلن إدارة نادي جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن رصد عدد كبير من المسابقات والمفاجآت والهدايا للحضور أبرزها سحب علني على 100 دراجة هوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الهدايا العينية.

وصرّح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أنّ الفائزين سيحصلون على كارت لاستلام الجائزة ( الهدية) من الجامعة ، او الدراجة من وزارة الشباب والرياضة بعد اجراء السحب العلني شرط أن يكون الفائز من أفراد مجتمع الجامعة وحضر حفل الافتتاح، و قدم الرقم الدال على ذلك الذى يوزع عند الدخول الى الصالة المغطاة يوم الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر مراسم سحب القرعة لأوائل الفائزين كبار المدعوين والضيوف وقيادات الجامعة.

يذكر أن افتتاح النادي يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.

Jobs Education ادارة نادي جامعة حلوان إعادة التأهيل والتدريب افتتاح نادي جامعة حلوان التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن: ندرس إضافة تنظيم العمرة لنشاط المؤسسة القومية لتيسير الحج

فى 2024..مكافآت تشجيعية للموظف الكفء طبقا لهذه الحالة فى قانون الخدمة المدنية

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة .. اعرف السبب

شاهد| كلب يلتهم 4000 دولار بأمريكا ورد فعل مفاجئ من صاحبه

مخرج شهير يعرض على أفشة إخراج فيلم عن حياته.. تفاصيل

وزير إسرائيلي يرد على مخاوف أمريكية بشأن دخول حرب مع حزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ