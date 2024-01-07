جامعة حلوان: المشاركة بمبادرة محو الأمية يهدف لإعادة التأهيل لخدمة احتياجات التنمية

أعلنت جامعة حلوان استعدادها لتنظيم العديد من فصول محو الأمية خلال ٢٠٢٤، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية.

و أوضح أحمد عبد الرشيد حسين، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان، أن الجامعة تستهدف من خلال المشروع إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية.

وتابع أن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل كافة المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.



وتستعد جامعة حلوان لافتتاح نادى جامعة حلوان يوم الثلاثاء المقبل بمقر النادي بالحرم الجامعى بعين حلوان، في احتفالية كبرى تحت رعاية وحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وقيادات الوزارة، ولفيف من الشخصيات العامة من رؤساء الاتحادات والأندية الرياضية.

وتعلن إدارة نادي جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن رصد عدد كبير من المسابقات والمفاجآت والهدايا للحضور أبرزها سحب علني على 100 دراجة هوائية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد كبير من الهدايا العينية.

وصرّح الدكتور أحمد فاروق، المدير التنفيذي للنادي، أنّ الفائزين سيحصلون على كارت لاستلام الجائزة ( الهدية) من الجامعة ، او الدراجة من وزارة الشباب والرياضة بعد اجراء السحب العلني شرط أن يكون الفائز من أفراد مجتمع الجامعة وحضر حفل الافتتاح، و قدم الرقم الدال على ذلك الذى يوزع عند الدخول الى الصالة المغطاة يوم الافتتاح، ومن المقرر أن يحضر مراسم سحب القرعة لأوائل الفائزين كبار المدعوين والضيوف وقيادات الجامعة.

يذكر أن افتتاح النادي يأتي ضمن خطط الجامعة لتوفير بيئة جامعية متكاملة لطلابها وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وسيضم مرافق رياضية وترفيهية مجهزة بأحدث التجهيزات.