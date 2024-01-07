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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

العلاج بدايته الوقاية.. تقرير ألماني يكشف الحقائق: أمراض القلب المميت الأول للإنسان حول العالم.. وحماية البشرية يبدأ منذ الطفولة

الوقاية للقلب تبدأ
الوقاية للقلب تبدأ من مرحلة الطفولة

المقولة الشهيرة بأن الوقاية خير من العلاج، الجميع يعلمها ومقتنع بها، ولكن ليس الكثير ينفذها على أرض الواقع، ويكفى أن يراجع الإنسان روتينه اليومي، ومنظومة غذائه، ليكتشف أنه يمارك كل ما هو مضر له على المدى البعيد، وتعد عضلة القلب، هى الجهاز الأكثر تضررا من تلك الأنماط السلبية، لذلك تعد أمراضه أكثر الأمراض المسببة للموت، وهنا نرصد نصائح سردتها صحيفة ألمانية، جاء أهم ما فيها أن حماية البشرية من خلل القلب في الكبر، يبدأ بالوقاية منذ الطفولة. 

ويقدم أطباء القلب في الدولة الأوروبية، نصائح لمرضاهم حول ما يجب عليهم فعله من أجل صحة القلب، بدءا من التغذية الجيدة، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية، وتقليل التوتر، ولكنهم يرون أن الأهم من ذلك أن تتعلم البشرية طرق حماية القلب قبل الوصول إلى مرحلة المرض، ففي ألمانيا، توفي ما يقرب من 340 ألف شخص في عام 2016 بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية - وهو السبب الأول للوفاة، ويشعر أطباء القلب باليأس لأنهم يعرفون أن العديد من الوفيات يمكن تجنبها من خلال اتباع أسلوب حياة أكثر صحة.

حافظ على قلبك بـ(الرياضة - الطعام الصحي – لا تدخن)

عدم التدخين، والحفاظ على وزن معقول، ودمج المزيد من التمارين الرياضية في الحياة اليومية - هذه هي الطريقة التي يمكن للجميع من خلالها حماية قلوبهم، كما يشرح الأطباء الألمان لأمراض القلب، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار، فالقلب جزء من الجهاز القلبي الوعائي، ولذلك يجب دائمًا النظر إلى القلب والأوعية الدموية كوحدة واحدة، ويعد التحكم الجيد في مستوى الكوليسترول وضغط الدم، إلى جانب الامتناع التام عن النيكوتين، من الإجراءات الأساسية لحماية القلب والأوعية الدموية.

ووفقا للصحيفة الألمانية، ترتبط أمراض القلب المختلفة، مثل مرض الشريان التاجي أو فشل القلب أو عدم انتظام ضربات القلب، ارتباطًا وثيقًا وبالتالي تنطبق نفس التوصيات بشكل عام، فإن نمط الحياة الصحي مع الكثير من التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي واعي، ويفضل أن يكون ما يسمى بحمية البحر الأبيض المتوسط ​​بالتزامن مع السيطرة الجيدة على عوامل الخطر، يحمي من الإصابة بأمراض القلب المذكورة.

حماية القلب والدورة الدموية يعنى أن هناك صحة مثالية

أمراض القلب والأوعية الدموية هي من بين الأمراض الأكثر شيوعًا في ألمانيا، وفي العالم، ولكن العلاج الحقيقي لتلك الأمراض داخل المجتمع يبدأ من الوقاية، وبأبسط الأشياء يمكنك تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، فعلى سبيل المثال تشرح ورقتنا الإلكترونية كيف يمكنك الحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية، وممارسة الرياضة هي العامل الأكثر أهمية لصحة القلب، وتوصى الورقة، بممارسة 150 إلى 180 دقيقة من نشاط التحمل أسبوعيًا، مقسمة إلى عدة وحدات، مثل ترك السيارة متوقفة والمشي وصعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد - إجراءات بسيطة وفعالة للغاية.

وتأتي التغذية وراء ذلك لأنها يمكن أن تساهم بشكل خاص في التحكم في الوزن، والنظام الغذائي بالإضافة إلى ممارسة الرياضة يضمن وزنًا ثابتًا ومعقولًا للجسم، وهذا أمر مهم لمتعة ممارسة الرياضة، وفي نهاية المطاف لصحة القلب، ويرى الأطباء أن التوتر يمثل خطرًا على القلب في المقام الأول لأنه عادة ما يكون مصحوبًا بعوامل أخرى غير صحية، مثل قلة النوم، والتدخين، والإفراط في تناول الحلويات أو الكحول.

نمط حياتك الصحي للقلب

ويركز التقرير الألمانيى، على فكرة القدوة المجتمعية الجدية حتى لا تنتشر الأمراض، وبالتوازي تنتشر العادات الإيجابية التي تعد وقاية من الأمراض، وكذلك تمنع توريثها للأطفال، ويقوالون: "حاول أن تكون قدوة جيدة، فلا تدخن، وأهتم بنظامي الغذائي، أي القليل من اللحوم وغالبًا الخضار والأسماك، وحافظ على وزنك، مع ممارسة التمارين الرياضية، أي التدريب على التحمل، مثل رياضة الجري لمدة ساعة ثلاث مرات في الأسبوع، بغض النظر عن الطقس، ويستغرق الانضباط للقيام بذلك بانتظام وقتا، لذلك فعليك بالتدرج، وهذا مهم للقلب، لأن مستوى معين من التدريب يحمي من الخطأ الشائع المتمثل في التدريب نادرًا جدًا ولكن بعد ذلك الإفراط في الطموح".

ويعد هذا النمط في الحياة، أيضًا برنامجك لمكافحة التوتر، فلا تحتاج إلى أي تقنيات استرخاء خاصة، فالمشي فقط يكفي بالنسبة لك، وهكذا باتباع تلك الأنماط من الحياة، ونشرها داخل الأسرة والمجتمع، يمنع انتشار أمراض القلب، وكذلك يمنع توريثها للأطفال، فحين تتمع الأنماط الخاطئة في الحياة، فإنك تورث تلك الأمراض لأطفالك الذين يتخذونك قدوة في الأعمال.

فحوصات القلب مهمة للوضع الراهن

نعم، الفحوصات الدورية هامة جدا، ويجب إجراء فحصًا للقلب، استخدام تخطيط كهربية القلب والموجات فوق الصوتية واختبار الدم، واعتمادًا على المخاطر الفردية، يجب تقييم المخاطر القلبية الوعائية لكل شخص بشكل وقائي من سن 40 إلى 50 عامًا، ويجب فحص مستويات الدهون في الدم (الكولسترول HDL وLDL والدهون الثلاثية) عند سن 30 عامًا تقريبًا، فضغط الدم الطبيعي أثناء الراحة (<140/90) حتى قبل ذلك، وفي سن 20 تقريبًا، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي، فمن المهم التحقق من هذه القيم مبكرًا وتعديلها جيدًا.

ومع المرضى الأكبر سنا، نرى أنه في بعض الأحيان يكون من الصعب للغاية حملهم على تغيير نمط حياتهم المعتاد، لذلك ينبغي تعليم أسلوب حياة صحي للأطفال،  وسيكون بعد ذلك جزءًا طبيعيًا من الحياة اليومية ويكون قدوة للجيل القادم، ومن خلال هذه التدابير، يمكننا حقًا تحقيق انخفاض في أمراض القلب والأوعية الدموية وما ينتج عنها من انخفاض في نوعية الحياة والوفيات.

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