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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالأسماء.. 7 لاعبين يرحلون عن الزمالك خلال انتقالات يناير

صدى البلد

تتجه إدارة الكرة في نادي الزمالك نحو حسم قائمة الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في انتقالات يناير، حيث يسعى معتمد جمال المدير الفني للفريق، وإدارة الكرة لتحديد مصير 7 لاعبين باسرع وقت.

واشارت تقارير صحفية، الي أن هناك 7 لاعبين مرشحين للرحيل عن الفريق، وهم: إبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا، وعبد الله جمعة، ومحمد صبحي، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وناصر منسي.

تعاني القلعة البيضاء من تداعيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد، وهو ما يفاقم من أزمة محاولات تعزيز الفريق بصفقات جديدة، ويبذل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جهودًا مكثفة لحل أزمة القيد وتسوية القضايا المتعلقة بحقوق الرعاية والغرامات، بما في ذلك القضايا المرتبطة بصفقات إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.

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الزمالك اليوم.. رحيل ثنائي الفريق و3 صفقات جديدة وحل أزمة القيد

وزف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة عن أزمة القيد في نادي الزمالك، مضيفا:"بشري لنادي الزمالك أزمة القيد خلاص أوشكت علي الإنتهاء.

وأضاف مهيب خلال تصريحات تلفزيونية: "أول صفقات الزمالك في يناير هي الظهير الأيمن لنادي الاتحاد السكندري، مؤكدا :"اللاعب وقع للزمالك بالفعل".

وتابع مهيب،:" نادي الزمالك أبرم صفقة تبادلية مع البنك الأهلي يتم من خلالها رحيل محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك وناصر منسي مقابل عودة أسامه فيصل  ومبلغ مالي من البنك الأهلي".

وأكمل:" الزمالك يسعي لتدعيم صفوفه خاصة بعد التوصل لتسويه مع سبورتنج لشبونة وحل أزمة القيد، مضيفا:" الزمالك لديه لاعب شاب يلعب في مركز الظهير الأيمن ومعار لنادي الجونة وسيعود أيضا خلال يناير".

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