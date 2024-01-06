اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات جديدة في الأزمة المستمرة بين لاعب الأهلي حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، إن اتحاد الكرة قد رفع ملفي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ومحمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز إلى المستشار محمد المشطة، المستشار القانوني لاتحاد الكرة المصري، وذلك خلال الفترة الحالية.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الأزمة بين الاتحاد واللاعبين، وقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا عن تحويل ملف محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط بعد مخالفته للوائح الاتحاد، واستعان اللاعب بالمحكمة الجنائية للحصول على حقوقه في إطار الأزمة المتعلقة بمباراة الأهلي وبيراميدز.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في سياق تصاعد الأوضاع بين الاتحاد واللاعبين المعنيين، وسنتابع لمعرفة المزيد من التفاصيل حال تطور الوضع.