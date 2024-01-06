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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

عقوبة قاسية تنتظر نجم بيراميدز.. وهذه تفاصيل مفاوضات الأهلي

خناقة نجمي بيراميدز
خناقة نجمي بيراميدز والاهلي

كشف مصدر داخل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم عن العقوبة المنتظرة على محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بسبب اللجوء إلى المحاكم المدنية، في أزمته مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

الشيبي والشحات 

عقوبة محمد الشيبي

وقال المصدر، سيتم تحديد موعد التحقيق مع الشيبي بعد مشاركته مع المغرب في أمم أفريقيا لمعرفة أسباب تقديم دعوى قضائية ضد حسين الشحات، ومنح اللاعب مهلة حتى يقوم بالتنازل عن القضية المدنية، وحال نفاد تلك المهلة، سيتم إصدارة قرار بإيقافه لحين تنازله عن القضية.

وأضاف المصدر، حال تمسك اللاعب بالقضية المدنية سيتم إيقافه مدى الحياة بشأن اللعب في الكرة المصرية، لا سيما لن يستطيع المشاركة في الدوري دون التنازل عن القضية، كما سيتم رفع مذكرة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن القضية، الذي سيقرر هو الآخر إيقاف اللاعب مدى الحياة لحين الامتثال للوائح بشأن عدم دخول الرياضة المحاكم المدنية.

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بيراميدز وأزمة محمد الشيبي

وأتم: "يستطيع نادي بيراميدز فسخ التعاقد مع اللاعب في ذلك التوقيت حتى لا يكون طرفًا مع اللاعب في أزمته حال وصول الأمر إلى فيفا، دون تحمل النادي أي أعباء مالية لأن اللاعب هو من طالب لوائح فيفا".

عمر كمال

تفاصيل جديدة فى مفاوضات الأهلى مع وسام أبو علي وعمر كمال عبد الواحد

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مفاوضات مسئولي النادي الأهلي مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم سيريس السويدي، لتدعيم خط هجومه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وموقفه من ضم عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر.

قال شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه الإذاعي عبر برنامجه "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورتس: "الأهلي أنهى اتفاقه مع عمر كمال على شروطه الشخصية ويتبقى بعض الرتوش الخاصة بإقناع صلاح محسن في الانتقال إلى فيوتشر ضمن الصفقة،".

واصل: "صلاح محسن لا يرفض الرحيل إلى فيوتشر ولكنه كان يرغب في البقاء بالأهلي، ولو رحل أن يرحل بشكل نهائي لأنه تم إعارته أكثر من مرة من قبل".

فجر شوبير مفاجأة بأن صفقة عمر كمال محسومة للأهلي وحال فشل المفاوضات من أجل ضم اللاعب في يناير الجاري، سيتم تأجيل الأمر على أن ينضم بشكل مجاني بعد نهاية الموسم الحالي، عقب انتهاء عقده مع ناديه والذي يتبقى فيه ستة أشهر فقط.

وعن التفاوض مع وسام أبو علي، أكد: " اللاعب كان مترددا في بداية الأمر بشأن اللعب للأهلي ولكن بعد جمع المعلومات عن النادي تغير موقفه وأصبح يضغط على ناديه من أجل الموافقة على الانتقال للقلعة الحمراء، والأهلي قدم عرضا ثم رفع عرضه مجددا، ويبقى بعض الرتوش البسيطة على الصفقة، وقد يكون الأمر قد انتهى تماما ويتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القليلة القادمة".

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