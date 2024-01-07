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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة.. اعرف السبب

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود أزمة في مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم سيريوس السويدي.

وأشار خلال تصريحات اذاعية ببرنامج “مع شوبير”، إلى أن الصفقة لم تكتمل رسميًا حتى الآن، ولكن الأهلي يتقدم في المفاوضات مع النادي السويدي.

 

أزمة ومغالاة بسبب دخول أندية أخرى

وأكد نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن المفاوضات مع وسام أبو علي لم تنته بعد، مشيرًا إلى اقتراب اللاعب من الانضمام إلى الأهلي.

ولفت إلى وجود منافسة قوية من أندية هولندية في الصفقة والنادي يبحث عن السعر الأعلى، وأوضح أن القيمة المتفق عليها هي 2 مليون دولار، ليس 3 ملايين كما أشيع.

 وشدد على وجود اتفاق على بعض النقاط، لكن هناك بعض التفاصيل البنود القائمة، مثل إعادة البيع والحوافز.

اتحاد الكرة احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير المهاجم الدنماركي النادي الأهلي رئيس اتحاد الكرة سيريوس السويدي

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