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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع المحكمة وطريق ميت خلف

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجرى ظهر اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لتفقد أعمال الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق ضمن خطة مشروعات قطاع رصف الطرق بالمحافظة، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلالها اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، مدير مديرية الطرق ، وكيل وزارة الصحة ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، والمستشار الهندسي للمحافظة ، رئيس حى غرب.

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بدأت الجولة بتفقد أعمال فرد طبقة السن والأساس بشارع المحكمة بحي غرب شبين الكوم بطول 100م وبتكلفة مليون و 250 ألف جنيه تنفيذ مديرية الطرق ، حيث تم الإنتهاء من إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك ، فضلاً عن إزالة كافة الإشغالات بالمنطقة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى كونها منطقة خدمية هامة.

 وأكد محافظ المنوفية، أنه سيتم إعطاء الأولوية لإسناد مشروعات الرصف للمقاولين الجادين في تنفيذ الأعمال وتحقيق أعلى نسب إنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المقررة. 


وخلال جولته وفى لفتة طيبة ، قام محافظ المنوفية بتوزيع بونات مواد غذائية مجانية على عدد من عمال النظافة بحى غرب تقديراً لدورهم الحيوي في الارتقاء بالمظهر الجمالى ومقدماً لهم تهانيه القلبية بالعام الميلادى الجديد.


فيما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بطريق ميت خلف اصطباري بمنطقة مجمع مستشفيات الحميات والصدر ، حيث يتم فرد الطبقة الأسفلتية النهائية بطول 300م وبتكلفة 2 مليون جنيه تنفيذ مديرية الطرق ، وتم الإنتهاء من رفع مطابق الصرف الصحى وبلاعات مياه الأمطار .

ووجه المحافظ بالالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية لجودة الأعمال وتكثيف الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين كونها منطقة حيوية وخدمية هامة.


 

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