مهنئا الأقباط بعيد الميلاد.. محافظ القليوبية: نعمل جميعا على النهوض بالوطن..وسنظل يدا واحدة

قدم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، خالص التهاني للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد برفقة عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وأجرى المحافظ جولة بدأت بتقديم التهنئة للانبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها تبعها تقديم التهنئة للقس ايميل انور راعى الكنيسة الانجيلية ببنها، ثم توجه المحافظ لتقديم التهنئة للانبا نوفير اسقف شبين القناطر بمطرانية شبين القناطر بأبوزعبل بالخانكة واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للانبا مرقص مطران شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس انه مع بداية عام جديد أود أن أعرب لكم عن خالص اعتزازي بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال ، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.