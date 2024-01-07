اضبط التردد.. إذاعة مباراة مصر وتنزانيا علي هذه القناة

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة ودية أمام نظيره التنزاني اليوم الأحد، استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق فعالياتها في 13 يناير في كوت ديفوار.

وانضم لاعبو منتخب مصر الذين اختارهم المدير الفني روي فيتوريا بالقائمة النهائية للبطولة إلى معسكر مغلق انطلق في 3 يناير، تحضيرًا للتألق في البطولة القارية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم:

وتقام مباراة مصر وتنزانيا اليوم الأحد، 7 يناير 2024، في تمام الساعة:

السادسة مساءً بتوقيت مصر.

السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا الودية: تنقل المباراة بين مصر وتنزانيا عبر قناة أون تايم سبورتس1 الفضائية.

معلق مباراة مصر وتنزانيا الودية: يتولى المعلق المصري مؤمن حسن مهمة التعليق على مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم.