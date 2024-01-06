تمت خلاص| الأهلي يحسم ملف المهاجم الأجنبي بنفس قيمة إمام عاشور

وفقًا لتقارير صحفية Bt العالمية، يتجه وسام أبو علي، الفلسطيني الأصل والذي يحمل الجنسية الدنماركية، نحو الانتقال إلى النادي الأهلي في صفقة قياسية تعد "الأغلى في تاريخ النادي" خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

و تشير شبكة "BT" العالمية إلى أن الصفقة تمت وبانتظار الإعلان الرسمي.

ويأتي انتقال وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي، بموافقة المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، الذي أيد إتمام الصفقة لتعزيز خط الهجوم.

تشير التقارير إلى أن القيمة المالية للصفقة بلغت 15 مليون كرونا سويدي، تعادل تقريبًا 2.2 مليون دولار.

ويمتلك سيريس السويدي الحق في الحصول على إضافات مالية تصل إلى 5.6 مليون كرونا سويدي (حوالي 820 ألف دولار)، مما يرفع قيمة الصفقة الإجمالية إلى 3 ملايين دولار وهو نفس الرقم الذي دفعه الأهلي في لاعبه أمام عاشور.

يُعتبر هذا الانتقال قياسيًا لسيريس السويدي، حيث جاءت عملية التعاقد معه قبل ستة أشهر فقط مقابل 2 مليون كرونا سويدي (295 ألف دولار)، وتعد أكبر عملية بيع في تاريخ النادي السويدي.