مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير خلال تصريحات اذاعية، إن محمد صبحي من المرجح أن ينضم إلى بيراميدز في صفقة تبادلية يتم فيها إرسال محمود صابر إلى الزمالك، وأكد أن الصفقة تتم وضع اللمسات الأخيرة عليها.

كما أشار إلى أن الزمالك يبحث عن فرصة لرحيل الثنائي الأجنبي سامسون أكينولا وإبراهيما نداي، مع استعداده لرحيل عبد الله جمعة ومحمود علاء إذا كان الاتحاد السكندري يرغب في ضمهما.

وأوضح أحمد شوبير أن الزمالك يعتزم حل أزمة القيد قبل منتصف يناير الحالي لابرام صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بخلاف حسم الملف الأجنبي.

وتتجه إدارة الكرة في نادي الزمالك نحو حسم قائمة الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في انتقالات يناير، حيث يسعى معتمد جمال المدير الفني للفريق، وإدارة الكرة لتحديد مصير 7 لاعبين باسرع وقت.

واشارت تقارير صحفية، الي أن هناك 7 لاعبين مرشحين للرحيل عن الفريق، وهم: إبراهيما نداي، وسامسون أكينيولا، وعبد الله جمعة، ومحمد صبحي، ومحمود علاء، ومحمد عبد الغني، وناصر منسي.

تعاني القلعة البيضاء من تداعيات قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد، وهو ما يفاقم من أزمة محاولات تعزيز الفريق بصفقات جديدة، ويبذل مجلس إدارة الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جهودًا مكثفة لحل أزمة القيد وتسوية القضايا المتعلقة بحقوق الرعاية والغرامات، بما في ذلك القضايا المرتبطة بصفقات إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا.