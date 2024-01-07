انفراجة.. الزمالك يجمع غرامة سبورتنج لشبونة وكاراكاس لإنهاء أزمة القيد

أكد الإعلامي هاني حتحوت أن نادي الزمالك نجح في جمع قيمة غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي، وكاراكاس الفنزويلي بالكامل الموقعة على نادي الزمالك.

وقال حتحوت خلال حديثه عبر برنامجه طويلة وعالية الذي يقدمه عبر إذاعة الشباب والرياضة أن نادي الزمالك نجح في جمع مبلغ الغرامة كاملًا، لكن بعملة الجنيه المصري، وأن مجلس إدارة النادي يسعى من خلال التواصل مع الجهات المختلفة لتحويل الأموال بالدولار من البنوك.

وأضاف حتحوت أن هذا يحدث بالتزامن مع إجراء محاولات جديدة من جانب إدارة الزمالك مع مسئولي سبورتنج لشبونة لتقسيط مبلغ الغرامة.

وأشار هاني حتحوت إلى أنه في حال رفض مسئولي سبورتنج لشبونة اقتراح مسئولي الزمالك، فسيقوم النادي الأبيض بسداد المبلغ كاملًا بمجرد تحويل المبلغ من البنوك بالدولار.