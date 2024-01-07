4 لاعبين | شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الزمالك الشتوية

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلى السابق عن التطورات الأخيرة في ملف الصفقات داخل صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قال شوبير في تصريحات إذاعية : "الزمالك سوف يتعاقد من 3 إلى 4 صفقات وسيكون ذلك من الدوري المصري منهم أسامة فيصل من أجل العودة، ونفس الأمر ينطبق على هشام صلاح من صفوف الاتحاد السكندري".

وتابع شوبير: "محمود صابر يعتبر ضمن حسابات القلعة البيضاء بشكل كبير، ولكن من الصعب التعاقد مع صفقات أجنبية خلال الوقت الحالي، بسبب عدم توافر سيولة مالية".

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

موعد مباراة الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على استاد آل مكتوم .