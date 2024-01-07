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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دولارات وتليفونات.. فيديو يشعل التيك توك لفنان يوزع أموال وهواتف على الجمهور

صدى البلد

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشخص يجتمع حوله أعداد كبيرة من الجماهير بينما يمنحهم أموالا وأجهزة، واتضح من المقطع المتداول أنه فنان يدعى تركي الشيباني.

وظهر في الفيديو المثير للجدل وهو يوزع أموالًا نقدية وهواتف حديثة على محبيه، وتفاعل كبير من جمهوره وانتشار واسع للفيديو على السوشيال ميديا

وقد يتساءل البعض عن الأسباب وراء هذا التصرف السخي من الفنان تركي الشيباني، لكن اوضح أحد المتابعين ان هذا التصرف ليس جديدا عليه لأنه يعتبر واحدًا من أبرز الشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة وقاعدة جماهيرية واسعة تتابع أعماله الفنية وتشجعه بشكل كبير.

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وبالنظر إلى المقطع المتداول، يمكن أن نرى  والتفاعل الإيجابي من قبل المتلقين للهدايا التي قدمها تركي الشيباني.

 حيث قام الفنان بتوزيع أموال نقدية وهواتف حديثة على محبيه في إحدى العمليات التي يمكن وصفها بالأجنبية.

وهذا الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بسبب طبيعته المثيرة والمفاجئة، زاد من شعبية الفنان وجعله حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي.

يعتبر توزيع الهدايا والهبات من الأمور المألوفة في الوسط الفني، حيث يقوم الفنانون في بعض الأحيان بتقديم الهدايا لجمهورهم كتعبير عن تقديرهم وشكرهم لدعمهم المستمر. 

ومع ذلك، يعد توزيع الأموال والهواتف الحديثة على هذا النحو ظاهرة نادرة وملفتة للانتباه، وقد أثار هذا الفيديو ردود فعل متباينة بين المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جانب المشجعين، انتشرت ردود فعل الإعجاب والشكر والتقدير تجاه هذه اللفتة الكريمة والسخية. فقد اعتبروها تعبيرًا عن حب الفنان لجمهوره وتقديره لدعمهم الدائم، كما أشاروا إلى أن هذا الفيديو يعبر عن سمعة الفنان المحبوبة التي يتمتع بها.

من ناحية أخرى، قد أثار هذا الفيديو بعض التساؤلات والانتقادات. فقد أعرب بعض المستخدمين عن استغرابهم من كمية الأموال والهواتف التي تم توزيعها، واعتبروها مبالغة واضحة. 

وهناك من رأى في هذا الفيديو محاولة للاستعراض وجذب الانتباه، وليس بالضرورة تعبيرًا عن سخاء حقيقي.

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