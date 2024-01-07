أجواء من الفرحة والسعادة..سانتا كلوز يجوب شرم الشيخ لتوزيع هدايا عيد الميلاد|شاهد

احتفل السائحون داخل المنتجعات السياحية بجنوب سيناء، اليوم الأحد، بعيد الميلاد المجيد على الشواطئ، وحمامات السباحة، وعلى متن السفن البحرية، في أجواء تسودها الفرحة والبهجة، وقام أحد العاملين بالقطاع السياحي بارتداء ملابس سانتا كلوز "بابا نويل"، وأخذ يجيب الشواطئ لتوزيع الهدايا على السياح الأجانب والأطفال.

وقال أحمد مجدي، المدير التنفيذي لأصدقاء السياحة للإبداع والتدريب والتطوير بشرم الشيخ، إن المنتجعات السياحية تحرص على تنظيم البرامج التي تعد في بؤرة اهتمام السائحين، وتزيد من شعورهم بالبهجة والفرح خلال فترة تواجدهم بها، ويعد سانتا كلوز مصدر البهجة لهم خلال احتفالات عيد الميلاد، لذا يرتدي أحد العاملين بكل فندق هذه الملابس ويوزع الهدايا عليهم لجعلهم يشعرون بالبهجة، وهذه المظاهر الاحتفالية تعد مهمة لتنشيط السياحة، وتشجع السائحين على قضاء الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد كل عام بمنتجعات شرم الشيخ السياحية.

وأضاف "مجدي" في تصريحات صحفية اليوم، أن السائحين عندما يدركون أن القائمين على السياحة يسعون لاستعادهم، وأنهم مرحب بهم ويجري مشاركتهم في احتفالاتهم بنفس العادات والتقاليد الخاصة بهم، إضافة إلى الطقس مشمس والسماء صافية، تشجع السائحين على العودة مرة أخرى لقضاء أجازاتهم فيها.

سانت كلوز

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