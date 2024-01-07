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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب إلى 386.5 مليون جنيه بموازنة 2024/2023

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت الحكومة، رفـع دعـم التأميـن الصحـي علـى الطـلاب لـ386.5 مليـون جنيـه في موازنـة 2024/2023 .

جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل وثيقة بملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم في بيان رسمي لها .

وكانت قد وضعت الدولة خطة محكمة لتطوير كافة القطاعات حتى عام 2030 ، فمع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المُحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة، مُستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعلامية تليق بمكانة مصر وصدراتها بين الأمم.

فتعيش مصر الآن، فترة رئاسية جديدة تضع نصب أعينها مواصلة العمل، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين وتحسين سُبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين.

 وضعت الدولة المصرية، وثيقة بملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030، حيث أصبحت الحاجة ملحة ومصـر علـى أعتاب فترة رئاسية جديدة إلى أن تضع الدولة المصرية كافة التحديات نصب أعينها بهدف تكاتف الجهود لصياغة سياسات كفيلة بالتغلب على تلك التحديات ومواجهتها بما يضمن مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليهـا المصريون على كافة الأصعدة.

 أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية مصر 2030، ورؤية وزارة التربية والتعليم تستهدف طالب قادر على التنافسية، وأن ما نشاهده اليوم يعد ترجمة لهذه الرؤية، وتحقيقها بأقل الإمكانات والإمكانيات، فى ظل التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن تفعيل الشراكة بين طلاب المدارس والمعلم الباحث والجامعات والمجتمع المدني يثري العملية التعليمية وبحقق الأهداف المنشودة في تطوير المنظومة التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن أحد ركائز الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ هى الشراكة بين الوزارة والجامعات والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحقق أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة وهو التعلم للحياة والتعلم للمستقبل، مؤكدًا أن الهدف من التعليم ليس الحصول على شهادة فقط، ولكن لابد من الحصول بجانبها على مقومات الحياة، والعديد من المهارات التى يجب أن يمتلكها الطالب.

أوضح الوزير أننا نستهدف المعلم المثقف والمعلم المبتكر والمعلم الإنسان، الذى يترك الأثر فى الطلاب وتقويمهم ويعطيهم دافعية للتعلم، مشيرًا إلى أن وجود تلاحم وتبادل للحوار بين طلاب الجامعة الأمريكية وطلاب المدارس يثري الخبرات التي نستهدف أن يحصل عليها أبنائنا الطلاب.

كما أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي وتفعيله داخل المدرسة من خلال توظيف التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم وإدارة المدارس أيضا، والذي بدوره سيساعد في علاج الكثير من مشكلات التعليم في المستقبل، وكذا أهمية التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والتدريب على رأس العمل، كما أكد على أهمية الأنشطة المدرسية في ضوء ظروف واحتياجات كل مدرسة، حيث تساهم الأنشطة المدرسية فى تكوين شخصية الطالب.

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