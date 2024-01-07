من يتحمل كل هذا الألم.. عمرو أديب يوجه رسالة مؤثرة لوائل الدحدوح

حرص الإعلامي عمرو اديب على توجيه رسالة للصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد استشهاد نجله حمزة الدحدوح إثر قصف إسرائيلي غاشم استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكتب عمرو اديب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "x": "ما هذا العذاب كيف لانسان ان يتحمل كل هذا الالم.. ارجوكم اقنعوه بالخروج اقنعوه بالرحيل فقد اخد نصيبه المؤلم الذي يكفى اجيال وراء اجيال ولياخذ معه ما تبقى من عائلته حتى لو كان طفلا يحبو.. اصبح رمزا للتطهير أصبح رمزا للإبادة.. الله يرحمه ويصبره على هذه المصيبة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة صحفيين في منطقة المواصي غرب خان يونس.

يذكر أن وائل الدحدوح فقد معظم أفراد أسرته ، ومن بينهم زوجته واثنين من ابنائه وحفيده، جراء استهداف الاحتلال لمنزل عائلته قبل أسابيع.

وفي منتصف ديسمبر الماضي، أصيب وائل الدحدوح في ذراعه بشظايا صاروخ في قصف إسرائيلي على مدرسة في خان يونس جنوب قطاع غزة.