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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: 6000 مسجد في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

صدى البلد

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

ونعى الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، العالم الجليل الأستاذ الدكتور الليثي خليل عميد مركز الثقافة الإسلامية بالمنيا، ويتوجه إلى أسرته وذويه بخالص العزاء، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يخلف أهله وذويه وطلابه فيه خيرًا.

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