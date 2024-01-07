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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا فرق بين مسلم ومسيحي.. فتحي اللو يزور كنائس قليوب لتهنئة الأقباط |صور

فتحي اللو يزور كنائس
فتحي اللو يزور كنائس قليوب

قام الحاج فتحي ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي  ، مساء أمس السبت ، بجولة لزيارة الكنائس بمدينة قليوب والمدن والقرى المجاورة  ، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد .

حرص الحاج فتحي اللو على زيارة عدد كبير من الكنائس ، مقدماً باقات من الزهور والورود للقساوسة ومسؤولي الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد . 

  وقال الحاج فتحي اللو أن مدينة قليوب بجميع طوائفها مسلمين و أقباط يشكلون نسيجاً واحداً وجزءا لا يتجزأ من نسيج الوطن والذي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية بين الجميع تجمعهم روح المحبة والسلام والولاء والانتماء لتراب هذا البلد .

مؤكداً أن المصريين  نسيج واحد خاصةً في الأعياد ، حيث يحتفل المصريون جميعاً بعيد الميلاد المجيد لا فرق بين مسلم ومسيحي ، موجهاً التهنئة لكل مواطني مدينة قليوب وضواحيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنياً أن يكون عام خير ونماء على المصريين جميعاً.

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