لا فرق بين مسلم ومسيحي.. فتحي اللو يزور كنائس قليوب لتهنئة الأقباط |صور

قام الحاج فتحي ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فتحي اللو للتنمية والرعاية الاجتماعية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، مساء أمس السبت ، بجولة لزيارة الكنائس بمدينة قليوب والمدن والقرى المجاورة ، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد .

حرص الحاج فتحي اللو على زيارة عدد كبير من الكنائس ، مقدماً باقات من الزهور والورود للقساوسة ومسؤولي الكنائس لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد .

وقال الحاج فتحي اللو أن مدينة قليوب بجميع طوائفها مسلمين و أقباط يشكلون نسيجاً واحداً وجزءا لا يتجزأ من نسيج الوطن والذي يجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية بين الجميع تجمعهم روح المحبة والسلام والولاء والانتماء لتراب هذا البلد .

مؤكداً أن المصريين نسيج واحد خاصةً في الأعياد ، حيث يحتفل المصريون جميعاً بعيد الميلاد المجيد لا فرق بين مسلم ومسيحي ، موجهاً التهنئة لكل مواطني مدينة قليوب وضواحيها بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنياً أن يكون عام خير ونماء على المصريين جميعاً.