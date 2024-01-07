عمرو الدردير يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

أكد الناقد الرياضي عمرو الدردير، أن إيقاف القيد داخل نادي الزمالك، انتهى بنسبة كبيرة وسوف يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير، عبر حسابه علي فيسبوك، "سبورتنج لشبونة أرسل للفيفا خطابا يفيد بتسوية ديون الزمالك، والمؤكد أن يرفع الفيفا القيد عن الزمالك خلال الساعات القادمة".

معسكر الإمارات

وسيشارك الزمالك خلال معسكر الإمارات في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبو ظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير الجاري، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على إستاد آل مكتوم.