خبير: إصدار عملة رقمية بالجنيه المصري يقضي على جزء من السوق الموازية

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إن إطلاق عملة رقمية بالجنيه المصري سيخفف الضغط عن العملة الورقية.

وأضاف الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "التعامل بالجنيه الرقمي مع المؤسسات والجهات سيعطي طمأنينة للمواطنين، وسيخف الضغط عن استخدام الجنيه، وسيحسن من أوضاع الاقتصاد الموازي".

وأشار إلى أن: "إصدار عملة رقمية بالجنيه المصري سيقضي على جزء من السوق الموازية"، موضحا: "رؤية مصر في الـ6 سنوات المقبلة تحتاج إلى ضعف الموازنة الموجودة".

وشدد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على أنه لا بد من تقوية سعر الصرف للجنيه سنويا وتقوية مصادرنا من العملة الأجنبية، ولابد من القضاء على وجود سعرين لصرف العملة الأجنبية.

ولفت الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إلى أنه لابد من السماح لكل من يودع الدولار في النبك لزيادة الاستيراد، ولا بد من حل المعوقات التي تواجه المصنعين بصورة مستمرة.