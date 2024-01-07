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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تواجه اتهامات بالنفاق لعدم دعمها مزاعم الإبادة الجماعية في غزة

صدى البلد

تخضع المملكة المتحدة للتدقيق بسبب المعايير المزدوجة الواضحة بعد تقديم حجج قانونية مفصلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، تدعم مزاعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها ميانمار ضد مجموعة الروهينجا العرقية.

 قدمت المملكة المتحدة، إلى جانب 5 دول أخرى، "إعلان تدخل" مكون من 21 صفحة قبل ستة أسابيع، مؤكدين على أهمية اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

دعا التقرير المشترك إلى تعريف واسع لأعمال الإبادة الجماعية، بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال والحرمان المنهجي من المنازل والغذاء. والجدير بالذكر أن المملكة المتحدة أكدت على عتبة أدنى لتحديد الإبادة الجماعية عندما تُلحق بالأطفال بدلاً من البالغين، وحثت المحكمة على النظر في نمط السلوك والأدلة الواقعية بما يتجاوز البيانات الصريحة أو أعداد القتلى.

ومع ذلك، فإن قرار المملكة المتحدة بعدم دعم جهود جنوب أفريقيا لإقناع محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل معرضة لخطر ارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، أثار اتهامات بالنفاق. ويقول النقاد إن موقف المملكة المتحدة بشأن قضية ميانمار يثير تساؤلات حول التزامها بتعريف واسع للإبادة الجماعية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل.

صرح طيب علي، رئيس قسم القانون الدولي في بيندمانز، أنه "سيكون من المخادع تمامًا أن تتبنى المملكة المتحدة الآن، بعد ستة أسابيع من تقديم مثل هذا التعريف المهم والواسع للإبادة الجماعية في حالة ميانمار، وتعريفًا ضيقًا في حالة إسرائيل."

ومن المرجح أن تلفت جنوب أفريقيا، التي من المقرر أن تقدم قضيتها ضد إسرائيل يوم الخميس، الانتباه إلى حجج المملكة المتحدة فيما يتعلق بميانمار في اتهاماتها بالإبادة الجماعية. أيد تقرير المملكة المتحدة في نوفمبر ادعاء غامبيا بأن أعمال إبادة جماعية حدثت خلال الحملة العسكرية التي شنتها ميانمار عام 2017 ضد الروهينجا.

إن الآثار المترتبة على موقف المملكة المتحدة بشأن معنى الإبادة الجماعية، كما أبرزت في قضية ميانمار، قد تؤثر على الجدل الدائر حول تصرفات إسرائيل. وشدد تدخل المملكة المتحدة في قضية ميانمار على أهمية النظر في المخاطر التي تهدد الحياة، والإعاقات، وعدم القدرة على الإقامة في المنازل، والمظالم الأوسع نطاقا في تقييم ادعاءات الإبادة الجماعية.

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