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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة مستمرة طوال 2024

رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

رجح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن يشهد العام الحالي 2024، تحديات عدة مشيرا إلى إمكانية استمرار القتال في غزة، طوال العام الحالي.

وقال هاليفي، خلال كلمة ألقاها في منطقة قيادة يهودا والسامرة، اليوم الأحد: "سنة 2024 مليئة بالتحديات، لكن من المؤكد أننا سنقاتل وأن القتال سيتواصل في غزة طوال العام".

وفي وقت سابق، دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أمس السبت، إلى توفير المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، وإنهاء عمليات التهجير القسري لسكان القطاع

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس"، أشارت فيها إلى أن "الحرب المستمرة، منذ 3 أشهر، تسببت في نزوح نحو 90 في المئة من سكان القطاع".

ولفتت الوكالة إلى تحذيرات الأمم المتحدة المتكررة من تعرض سكان القطاع لخطر المجاعة، في ذات الوقت، الذي يشهد فيه حالة طوارئ صحية بينما تبحث الأسر عن مكان يحتمون فيه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

 

 

 

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