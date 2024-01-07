ارتفاع جماعي لأسواق المال العربية.. بورصتا مصر ودبي إجازة

ارتفعت مؤشرات أسواق المال العربية، خلال ختام يوم الأحد، مستهل الأسبوع، إذ قادت السعودية الأسواق الخليجية نحو الارتفاع.

حركة أسواق المال العربية

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية وبورصة مصر بسبب إجازة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنفوا تداولاتهم يوم الاثنين.

"تاسي" يقفز لأعلى مستوياته في 16 شهراً ..وسط صعود أغلب القطاعات

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" جلسة اليوم الأحد بارتفاع ملحوظ، مواصلاً الصعود للجلسة الثانية على التوالي، ملامساً أعلى مستوياته في 16 شهراُ ، وسط صعود شبه جماعي للقطاعات.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً 1.15%، مضيفاً 139.62 نقطة إلى رصيده، صعد بها إلى مستوى 12,285.07 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى نحو 9.39 مليار ريال مقابل 10 مليارات ريال بجلسة الخميس، من خلال 494.521 مليون سهم، مقارنة بـ 465 مليون سهم بنهاية جلسة الخميس.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بنحو شبه جماعي باستثناء قطاع الرعاية الصحية، حيث تصدر الارتفاعات قطاع الإعلام والترفيه بنحو 6.93%،كما قفز أداء قطاع البنوك بنحو 2.08%، وارتفع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 1.43%، كما ارتفع أداء كل من قطاعي المواد الأساسية بنسبة 0.59%، والطاقة بنحو 0.54%.

واقتصرت التراجعات على قطاع "الرعاية الصحية" فقط بنحو 0.16%.

وعلى صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 152 سهماً، تصدرها سهم "الأبحاث والإعلام" بعد صعوده 10%، واقتصرت قائمة الخسائر على 62 سهماً بصدارة "ولاء" الذي هبط 3.25%.

وسجل سهم "الأهلي" أعلى قيمة تداول بـ 593.2 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لـ"شمس" بكمية تداول بلغت 39.83 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي أداءً سلبياً، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) متراجعاً 0.55%، بخسارة بلغت 136.28 نقطة، انخفضت به إلى مستوى 24,557.64 نقطة.

وتصدر سهم "تام" مكاسب السوق الموازي، بارتفاع نسبته 8.49%، وسجل سهم "برغرايززر" أعلى الخسائر بعد هبوطه 10.04%.

بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق.. و"الأول" يصعد 1.05%

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات، اليوم الأحد مرتفعة؛ بدعم 7 قطاعات في مقدمتها المواد الأساسية.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 1.05%، وصعد "العام" بنحو 0.94%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.73% و0.52% على التوالي، عن مستوى جلسة الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 74.05 مليون دينار، وزعت على 310.97 مليون سهم، بتنفيذ 13.23 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 7 قطاعات على رأسها المواد الأساسية بنحو 2.32%، فيما تراجع 4 قطاعات على رأسهم التكنولوجيا بواقع 2.41%، واستقر قطاعا الرعاية الصحية والعقار.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 77 سهماً على رأسها "نور" بواقع 16.59%، بينما تراجع 34 سهماً على رأسها "حيات كوم" بنحو 6.98%، فيما استقر سعر 11 سهماً.

وتصدر سهم "عقارات الكويت" المتراجع 2.78%، نشاط التداول من حيث الكميات بحجم بلغ 37.87 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "ايفا" بقيمة 10.82 مليون دينار، بارتفاع 6.97%.

مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 4594.94 نقطة مرتفعًا 18 نقطة، وبنسبة 0.39 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4576.98 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 227 ألفًا و 994 ريالًا عُمانيًا، منخفضة بنسبة 46.1 بالمائة مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4 ملايين و 133 ألفًا و 835 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.104 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.84 مليار ريال عُماني.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع طفيف

أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته، اليوم، على ارتفاع طفيف بواقع 9.99 نقاط، أي بنسبة 0.10 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و443.84 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 146 مليوناً و308 آلاف و9 أسهم، بقيمة 378 مليوناً و565 ألفاً و712.557 ريالاً، نتيجة تنفيذ 13241 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، فيما انخفضت أسعار 17 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 ملياراً و122 مليوناً و90 ألفاً و139.610 ريالاً، مقارنة بـ 608 مليارات و660 مليوناً و548 ألفاً و60.260 ريالاً، في الجلسة السابقة.

مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,978.35 بارتفاع قدره 5.73 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 738.35 بارتفاع قدره 8.78 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليون و849 ألف و512 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 450 ألف و926 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 64 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.47%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2463.86 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.3 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3379 صفقة.