ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بتداول 310.9 مليون سهم

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام، وفق ما ذكرت صحف كويتية.



وأغلقت البورصة على زيادة ب 42ر65 نقطة ليبلغ مستوى 87ر7030 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 94ر0 %.

وتم تداول 9ر310 مليون سهم عبر 13232 صفقة نقدية بقيمة 74 مليون دينار (نحو 7ر225 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 25ر29 نقطة ليبلغ مستوى 50ر5692 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 52ر0 % من خلال تداول 9ر146 مليون سهم عبر 6549 صفقة نقدية بقيمة 4ر24 مليون دينار (نحو 4ر74 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 37ر80 نقطة ليبلغ مستوى 70ر7729 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر1 % من خلال تداول 164 مليون سهم عبر 6683 صفقة.