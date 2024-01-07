لا أتخيل هذه الفظاعة.. وزير الخارجية الأمريكي يعلق على استشهاد نجل وائل الدحدوح

علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على استشهاد الصحفي الفلسطيني حمزة الدحدوح نجل الصحفي وائل الدحدوح في قصف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بلينكن اليوم الأحد خلال زيارة لقطر "أشعر بأسف شديد على الخسارة الشديدة التي يعاني منها الصحفي وائل الدحدوح.. أنا أب.. ولا يمكن أتخيل الفظاعة التي واجهها وائل الدحدوح ليس مرة واحدة بل مرتين".

وأكد بلينكن أن "هذه مأساة لا يمكن تصورها وهذه حال الكثير من الأطفال والرجال والنساء الفلسطينيين الأبرياء".

وأشار إلى أنه من الضروري أن يبذل الاحتلال الإسرائيلي المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يجب أن يتمكنوا "من العودة إلى ديارهم".

وأضاف أنه "يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما أن تسمح الظروف بذلك".