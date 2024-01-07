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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وول ستريت جورنال: إيلون ماسك يتعاطى المخدرات ويثير مخاوف مسئولي Tesla وSpaceX

ماسك يدخن الماريجوانا
ماسك يدخن الماريجوانا في برنامج Joe Rogan Experience

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركتي Tesla تسلا، وSpaceX سبيس إكس، قلقون من تعاطي الملياردير إيلون ماسك للمخدرات. 

وقال أشخاص مطلعون على الأمر للصحيفة: إن إيلون ماسك استخدم عقار LSD وهو أحد العقاقير التي تؤدي إلى الهلوسة، كما استخدم مخدر الكوكايين، والفطر المخدر، بالإضافة إلى أحد المنشطات المشتقة من الأمفيتامين، والتي غالبًا كانت في الحفلات الخاصة.  

وأبلغ أشخاص مقربون من الملياردير ماسك، الصحيفة: إن تعاطيه للمخدرات مستمر، وأنه يستهلك الكيتامين على وجه الخصوص. 

وقال ماسك على منصة X المملوكة له، إنه وافق في وقت سابق، بناءً على طلب ناسا، على إجراء اختبار عشوائي للأدوية لمدة 3 سنوات، مضيفًا “لم يتم العثور حتى على كميات ضئيلة من أي مخدرات أو كحول”.

وذكرت بلومبرج في عام 2018 أن البنتاجون راجع التصريح الأمني الفيدرالي المرتبط بدوره كرئيس تنفيذي لشركة سبيس إكس، المعتمدة لإطلاق أقمار صناعية للتجسس العسكري بعدما قام ماسك بتدخين مادة تحتوي على الماريجوانا في أحد البرامج. 

وفقًا لـ “وول ستريت جورنال” فإن ليندا جونسون رايس، التي أصبحت مديرة شركة تيسلا في عام 2017، لم تترشح لإعادة انتخابها بعد عامين؛ بسبب الإحباط من سلوك ماسكـ ومخاوفها بشأن تعاطيه للمخدرات.

وقال أليكس سبيرو، محامي الملياردير، للصحيفة: إن موكله “يتم اختبار المخدرات عليه بشكل منتظم وعشوائي في سبيس إكس، ولم يفشل أبدًا في الاختبار”. 

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