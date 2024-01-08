ماذا يحدث لجسمك عند تناول اكثر من فنجان قهوة

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،اضرار الإكثار من القهوة ..



· تسبب التعب والإرهاق لاحتوائها على نسبةٍ مرتفعةٍ من الكافيين.

. ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم.

· الاضطرابات المعوية المختلفة، وخصوصاً القرحة وتهيّج بطانة المعدة.

· صعوبة امتصاص عنصر الحديد في الجسم، وبالتالي زيادة احتماليّة الإصابة بفقر الدم.

· الاكتئاب. الإدمان. صعوبة النوم. عدم انتظام دقات القلب. الإصابة بالهلع والتوتر.

· تؤثر سلبًا على النساء اللواتي يشربن كمياتٍ كبيرة من القهوة في فترة الحمل.

· الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وذلك لعدم انتظام دقاته بسبب ارتفاع نسبة الأدرينالين في الجسم.

· ارتفاع نسبة الضغط، لذلك لا يُفضّل تناولها للذين يعانون من أمراض الضغط.