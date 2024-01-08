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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اكثر من فنجان قهوة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،اضرار الإكثار من  القهوة ..


·  تسبب التعب والإرهاق لاحتوائها على نسبةٍ مرتفعةٍ من الكافيين.
.   ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم.
·  الاضطرابات المعوية المختلفة، وخصوصاً القرحة وتهيّج بطانة المعدة.
·  صعوبة امتصاص عنصر الحديد في الجسم، وبالتالي زيادة احتماليّة الإصابة بفقر الدم.
· الاكتئاب. الإدمان. صعوبة النوم. عدم انتظام دقات القلب. الإصابة بالهلع والتوتر.
·   تؤثر سلبًا على النساء اللواتي يشربن كمياتٍ كبيرة من القهوة في فترة الحمل.
·  الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وذلك لعدم انتظام دقاته بسبب ارتفاع نسبة الأدرينالين في الجسم.
·  ارتفاع نسبة الضغط، لذلك لا يُفضّل تناولها للذين يعانون من أمراض الضغط.

ارتفاع نسبة الكولسترول القهوة امراض القلب فترة الحمل فقر ا فنجان قهوة

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ماذا يحدث لجسمك عند تناول اكثر من فنجان قهوة

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