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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إسرائيلي أم لا ؟.. حقيقة أشهر تطبيق رياضي يتابعه ملايين المصريين والعرب

صورة لأشهر لاعبي
صورة لأشهر لاعبي كرة القدم

يتابع الملايين من المصريين والعرب من مشجعي الرياضة آخر الأخبار والتقارير الخاصة بمباريات الرياضات المختلفة يوميًا على موقع وتطبيق 365Scores، ولكن قد لا يعرف هؤلاء الكثير عن التطبيق الذي يتابعون أخباره ليل نهار. 

 

وخلال السنوات الأخيرة، استطاع تطبيق 365Scores - الذي أسسته شركة الإعلام الرياضي الإسرائيلية التي تحمل نفس الاسم- أن يكون ضمن أفضل وأقوى المنصات الرياضية على مستوى الشرق الأوسط والعالم. 

 

وعلى الرغم من أنه بدأ كمشروع صغير داخل أحد وحدات جيش الدفاع الإسرائيلي إلا أنه حقق نجاحًا ساحقًا بفضل متابعيه الذين تخطوا أكثر من 40 مليون متابع إلى أن استحوذت عليه شركة بريطانية منذ أشهر.   

 

ويرصد “صدى البلد” في السطور الآتية أهم المعلومات والحقائق عن تطبيق 365Scores الرياضي والذي يتابعه ملايين العرب ربما على مدار الساعة:     

من هو مؤسس تطبيق 365Scores ؟  

وتم تأسيس شركة الإعلام الرياضي الإسرائيلية الناشئة 365Scores والمالكة لتطبيق 365Scores  على يد أربعة مؤسسين هم : عامي سركيس الرئيس التنفيذي السابق؛ وروي أهاروني، ويفغيني برينر، وروي هايومي. 

 

وتعود أحدث جولة تمويل معروفة للشركة إلى عام 2014 عندما جمعت 5.5 مليون دولار من LETA Capital وCedar Fund وTitanium Investments ومستثمرين من القطاع الخاص.

 

كيف بدأ تطبيق 365Scores ؟ 

وتبدأ قصة 365Scores في “Mamram”، وهي أول وحدة كمبيوتر تأسست في جيش الدفاع الإسرائيلي. 

 

ويقول يفغيني برينر لموقع CTech "كنا في الجيش مسؤولين عن نظام الإنذار الإسرائيلي". “لقد عملنا مع قيادة الجبهة الداخلية وحللنا مشاكل مختلفة، وعندما بدأنا الخدمة، تم تقسيم البلاد إلى 10مناطق”. ويضيف برينر أنه نظرًا لتهديد الصواريخ التي يتم إلقائها على إسرائيل تم تقسيم البلاد إلى مئات أو آلاف المناطق وكان عليهم الدخول للملاجئ.   

يفغيني برينر، أحد مؤسسي التطبيق.. صورة أومير كوهين

 

وتابع "لقد عملنا لمدة عامين دون تمويل في مكتب في ريشون لتسيون، وبعد إنشاء المنتج الأولي، جمعنا مبلغ 50 ألف شيكل أي حوالي 14 ألف دولار من المستثمر تال إلياشيف. 


وجاءت الاستثمارات الأخرى من صندوق الاستثمار الإسرائيلي للتكنولوجيا الفائقة سيدار، وهو المستثمر الرئيسي في الشركة، وصندوق الاستثمار الروسي ليتا كابيتال، وتم استثمار الأموال في تطوير تطبيق الهاتف المحمول، ويستخدم أكثر من 99% من المستخدمين التطبيق على الهاتف المحمول.

ماذا يقدم تطبيق ومنصة 365Scores ؟  

ويُعرف تطبيق 365Scores نفسه بأنه منصة متعددة الوسائط لديها أكثر من 40 مليون من متابعي الرياضة حول العالم منذ عام 2012، وأنه يفخر بشدة بتقديم تحديثات النتائج المباشرة الأسرع والأكثر دقة لملايين المستخدمين عبر الإنترنت. على أي جهاز وبأي لغة. 

 

كما يقدم التطبيق تغطية واسعة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لبيانات النتائج في الوقت الفعلي لـ 10 رياضات مختلفة وأكثر من 2000 مسابقة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الإحصائيات في الوقت الفعلي والأخبار العاجلة والرؤى أثناء اللعب والتشكيلات والجداول المباشرة والمباريات والاحتمالات وغيرها. 

 

وتشمل التغطية الخاصة بتطبيق ومنصة 365Scores  دعم 10 أنواع رياضية مختلفة هي : كرة القدم، والرجبي، والتنس، وكرة السلة، والكريكيت، وهوكي الجليد، والبيسبول، والكرة الطائرة، وكرة القدم الأمريكية وكرة اليد.

شركة بريطانية تستحوذ على التطبيق الرياضي الإسرائيلي 365Scores 

وفي بداية شهر أبريل الماضي، استحوذت شركة المراهنات البريطانية Entain على التطبيق الرياضي الإسرائيلي 365Scores مقابل 160 مليون دولار، حيث كانت قد أعلنت الشركة عن شرائها لشركة الإعلام الرياضي الإسرائيلية الناشئة 365Scores مقابل 150 مليون دولار، بالإضافة إلى مدفوعات هامة تصل إلى 10 ملايين دولار. وفقًا لـ “ رويترز”. 

 

وقالت الشركة حينها "إن الجمع بين خبرة 365scores العميقة في محتوى الوسائط الرياضية المستندة إلى البيانات جنبًا إلى جنب مع قدرات Entain العالمية والمنصة الرائدة في السوق سيوفر للعملاء عرضًا أوسع من المحتوى والتجارب التفاعلية. ويفتح الاستحواذ المزيد من فرص النمو ويدعم موقعنا العالمي طموحات استراتيجية". 


أين تقع مكاتب التطبيق الرياضي الإسرائيلي 365Scores ؟  

ويقول 365scores على صفحته الرسمية على موقع "لينكد إن" المنصة تعمل كفريق متزايد باستمرار من المهنيين المتحمسين في مكاتب الشركة في هونج كونج، ولندن، وتل أبيب، وساو باولو، ودبي بجد كل يوم لتحقيق هذه المهمة.

 

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