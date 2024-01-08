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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ 5 آلاف جنيه.. هاتف نوكيا سمارت وبطارية جبارة 5050 مللي أمبير

هاتف نوكيا Nokia
هاتف نوكيا Nokia C31

تقدم هواتف نوكيا مواصفات جيدة للغاية مع أسعار مناسبة للغاية، حيث تتحدى الهواتف الأسعار المرتفعة التي يشهدها سوق الهواتف الذكية، وتمثل خيارًا مناسبًا لمحدودي الدخل والشباب، ومن بين هواتف نوكيا المميزة Nokia C31. 

سعر هاتف نوكيا Nokia C31  

وفقا للموقع الرسمي لنوكيا ، فإن سعر هاتف نوكيا Nokia C31 في السوق المصري يبدأ من سعر 5 آلاف و 350 جنيها مصريا.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia C31  

وجاء Nokia C31 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  IPS LCD، قياس 6.75 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل ودعم معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت في ظهر الهاتف، ونوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية، بالإضافة إلى ميزة لمنع علامات بصمات الأصابع.

ويقدم Nokia C31 كاميرا خلفية ثلاثية  الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر  للماكرو بدقة 2 ميجابكسل ومستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجابكسل وفلاش LED في الخلف وميزة HDR وتسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوى Nokia C31 على بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 10 وات، وبلوتوث 4.2 ، وواي فاي 4، كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ويتم شحنه عبر منفذ من نوع micro-USB. 

 

ويعمل Nokia C31 بمعالج من نوع UNISOC SC9863A1 ووحدة رسوميات من نوع IMG8322 ، ويدعم شبكة الجيل الرابع للاتصالات 4G ، كما يدعم الهاتف سعة 32 و 64 و 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، مع ذاكرة عشوائية سعة 3 و 4 جيجا بايت رام. 

 

 

 

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