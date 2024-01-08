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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الجمهورية": الشعب المصري البطل الحقيقي في كل مراحل التحديات

الشعب المصري
الشعب المصري

ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي في كل مراحل التحديات التي مر بها العالم، وما زال، بدءا من جائحة كورونا وتأثيرها المباشر على اقتصادات العالم، ومرورا بالأزمة الروسية-الأوكرانية، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ثم الأزمة الإسرائيلية-الفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الاثنين/ تحت عنوان "مصر النسيج الواحد"- أن كل هذه التحديات كان تأثيرها كبيراً على كل اقتصادات العالم، و: "الحمد لله استطاع الاقتصاد المصري التعامل بمرونة كبيرة مع كل التحديات، وكان تماسك الشعب المصري ووعيه بخطورة ما يدور من حوله هو الضمان الحقيقي لعبور الأزمات".


واعتبرت الصحيفة أن وحدة الصف وتماسك النسيج الوطني هو جسر العبور من كافة الأزمات، وأن احتفال الشعب المصري بمسلميه وأقباطه بأعياد الميلاد جسد بحق أسمى صور الوحدة الوطنية.


وتابعت الصحيفة أننا جميعا في هذه المرحلة التي نواجه فيها تحديات جسيمة نقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الحكيمة للعبور نحو الاستقرار والأمن والأمان.

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