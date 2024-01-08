داليا أيمن: منتخبنا طمأن الجماهير قبل التوجه لكوت ديفوار

قالت الإعلامية داليا أيمن، إن المنتخب الوطني اختتم استعداداته لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة، واستطاع أن يحقق الفوز على تنزانيا بهدفين دون رد.

وأضافت داليا أيمن، خلال تقديمها برنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن مباراة الأمس كانت مبشرة بسبب مستوى عدد من اللاعبين، مؤكدة أن هناك تفاهما بين اللاعبين في الملعب، ونتمنى أن يعود المنتخب بكأس البطولة.

وتابعت رشا مجدي مقدمة برنامج "صباح البلد"، أن منتخبنا أستطاع أن يحقق طمأنة لجماهير الكرة المصرية، قبل السفر لكوت ديفوار والمنافسة ببطولة أمم افريقيا.

منصات التتويج.

وأضافت" أتمنى أن يعود منتخبنا لمنصات التتويج بعد غياب 13 عاما عن منصات التتويج".

