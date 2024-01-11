عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال. 

txt

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

txt

بعد خسارة وزنها| شاهد مي كساب تصدم متابعيها بـ لو جديد

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه ليجن باللون البينك مع بلوفر بسيط باللون الرمادي والأحمر ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت غادة عبد الرازق، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت. 

وإليكم صور غادة عبد الرازق 

غادة غادة عبد الرازق صور غادة عبد الرازق اطلالات غادة عبد الرازق اخبار غادة عبد الرازق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

كأنه مايوه.. ميريام فارس تظهر بفستان في آخر حفلاتها

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

بفستان مكشوف البطن.. إنجي المقدم تستعرض رشاقتها | شاهد

بملابس جريئة.. شاهد ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

رفقة زوجها وبناتها.. نانسي عجرم تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

بعد خسارة وزنها| شاهد مي كساب تصدم متابعيها بـ لو جديد

يسبب الأمراض التنفسية.. خطأ شائع تقوم به السيدات عند غسيل الملابس

بعد خطبتهما.. 10 صور جمعت بين ليلي أحمد زاهر وهشام جمال

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. أولى جلسات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بجرائم غزة

سياسات «انتحارية».. الألمان يتمردون بعد تدمير إدارة بايدن مصدر برلين الرئيسي للغاز

وزير خارجية العراق: مفاوضات سحب القوات الأمريكية من البلاد ستبدأ قريبا

أمير توفيق كلمني.. دونجا يكشف عن مفاوضات الأهلي معه

بعد جعفر العمدة.. محمد رمضان يصدم الجمهور بقرار مفاجئ

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

أسرة أسترالية تتعرض لصدمة مروعة لوجود كائن غير متوقع في المنزل|تفاصيل كاملة

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ