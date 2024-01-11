بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وتألقت غادة عبد الرازق، مرتديه ليجن باللون البينك مع بلوفر بسيط باللون الرمادي والأحمر ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الجريء الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور غادة عبد الرازق