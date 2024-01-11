بفستان مكشوف البطن.. كارولين عزمي تصدم متابعيها بصورة جديدة عبر إنستجرام|شاهد

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صورًا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت كارولين عزمي، مُرتدية ليجن باللون الأسود، ونسقت معه توب مكشوف البطن باللون الأسود أيضًا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت كارولين عزمي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي، أن تترك شعرها الأسود الطويل مُنسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور كارولين عزمي