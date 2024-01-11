فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، بصور جديدة لها، عبر خاصية “ستوري” حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة.

وأطلت ياسمين صبري، على متابعيها، مرتدية بنطالا أنيقا، مع شيميز باللون الأبيض، ووضعت “شال من الفرو” لإكمال ظهورها اللافت.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج، على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه.

واختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها، بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.