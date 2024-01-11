"الطفولة والأمومة" ينفذ سلسلة من ندوات التوعية للأهالي بمخاطر عمل الأطفال بسوهاج

صرحت المهندسة نيفين عثمان الأمين، العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس قام بتنفيذ سلسة من ندوات التوعية للأهالي والأسر لرفع وعيهم بمخاطر عمالة الأطفال وتأثيرها جسديا ونفسيا واجتماعيا على الأطفال وذلك بالتعاون مع محافظة سوهاج، في إطار تنفيذ برنامج مناهضة عمل الأطفال.

وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بمناهضة عمل الأطفال والذي يعد شكل من أشكال انتهاك حقوق الطفل التي نصت عليها كافة القوانين والمواثيق الدولية، موضحة ان المجلس من خلال البرنامج الذي ينفذه يسعى لضمان حماية حق الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة وضمان حصولهم على كافة حقوقهم دون تمييز وحمايتهم أيضاً من المخاطر التي قد يتعرضون لها والناتجة عن عملهم أعمال خطرة.

ومن جانبه أوضح الأستاذ أشرف سعد مدير برنامج مناهضة عمل الأطفال بالمجلس أن هذه الندوات ستستمر لمدة أربعة أيام بمدينة ومركز طما لرفع وعى 320 من أهالي وأسر الأطفال، لافتاً إلى أن هذه الندوات هدفت إلى رفع الوعي بأسباب هذه الظاهرة والمشكلات التى تتسبب فى زيادة الأطفال العاملين ودفعهم إلى سوق العمل والتي على رأسها مشكلات التسرب من التعليم و التفكك الأسرى .

واستعرض فريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة دور المجلس وخط نجدة الطفل 16000 فى مناهضة هذه الظاهرة، وطرق التواصل من خلال آليات الإبلاغ من خلال الخط الساخن 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فضلاً عن أهمية دور لجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات والتي تقوم بتقديم الدعم للأطفال المعرضين للخطر والانتهاكات والإساءات.

شارك فى تنفيذ هذه الندوات ممثلى مكتب العمل وممثلى مديرية التضامن بمحافظة سوهاج ورؤساء وحدات الحماية ومسئولى مركز طما، كما شارك من المجتمع المدنى جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وجمعية الإيمان الخيرية بذات المركز. كما شارك في التنفيذ من المجلس أ محمد نظمي، أ أحمد رمضان، أ أيمن عبد الرحمن، أ محمد نعمان.

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