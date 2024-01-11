أخبار الفن| قصة أول حب بحياة نهى العمروسي.. حقيقة زواج ملك قورة

قصة أول حب في حياة نهى العمروسي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة زواج ملك قورة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

يحل اليوم الخميس 11 يناير، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى درويش، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ورحل عن عالمنا في 1 مايو عام 1980، عن عمر يناهز الـ 43 عاما.

حرص عدد من أصدقاء ومحبي النجم إيهاب توفيق على إعداد إحتفالية لعيد ميلاده لتكون مفاجأة له خلال إحيائه مساء أمس إحدي السهرات لأبناء الجاليات العربية داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

إحتفالية عيد ميلاد إيهاب توفيق جأت للاحتفاء به هذا العام عقب نجاحه وتالقه فى "كاسيت 90s" التي شارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشهدت فقرته تفاعلا كبيرا من الجمهور بالاضافة الى التفاعل الايجابي لملايين المتابعين له علي مواقع التواصل الإجتماعي.

تحتفل اليوم الخميس 11 يناير، الفنانة نهى العمروسي، بعيد ميلادها الـ 61، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1963، وقدمت العديد من الأعمال الفنية.

حالة من الفرح عاشتها المطربة مي فاروق، بعد إعلان خطبتها قبل 3 أيام على الفنان الشاب محمد العمروسي، في حفل اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.

ورغم إعلان مي فاروق خطبتها لـ محمد العمروسي، إلا أن طليقها الموزع الموسيقي أشرف سيد، لا يزال عازفا عن الزواج بعد قرابة 5 سنوات من الانفصال.

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بروموهات من أغاني ألبوم الفنانة هند البحرينية، المرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية.

وتضمنت أغاني ألبوم هند البحرينية، الجديد، كلا من الأغاني: (اضحك أكثر، جزيل العطا)، التي تم الكشف عنها حتى الآن.

تحتفل اليوم الخميس 11 يناير، الفنانة ملك قورة، بعيد ميلادها الـ 31، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1993، وقدمت العديد من الأعمال البارزة.

وتنتمي ملك قورة، لأسرة فنية، فوالدتها هي الفنان عبير منير، وشقيقتها مريم قورة شاركت في التمثيل وهي طفل بفيلم غاوي حب، ثم توقفت عن التمثيل.