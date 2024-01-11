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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| قصة أول حب بحياة نهى العمروسي.. حقيقة زواج ملك قورة

أخبار الفن
أخبار الفن

قصة أول حب في حياة نهى العمروسي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: حقيقة زواج ملك قورة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

 

ذكرى ميلاده.. سبب تفكير مصطفى درويش في الاعتزال قبل وفاته

يحل اليوم الخميس 11 يناير، ذكرى ميلاد الفنان مصطفى درويش، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1980، ورحل عن عالمنا في 1 مايو عام 1980، عن عمر يناهز الـ 43 عاما.

 

بالصور.. أصدقاء إيهاب توفيق ومحبوه يحتفلون بعيد ميلاده وتألقه في "كاسيت 90s"

حرص عدد من أصدقاء ومحبي النجم إيهاب توفيق على إعداد إحتفالية لعيد ميلاده لتكون مفاجأة له خلال إحيائه مساء أمس إحدي السهرات لأبناء الجاليات العربية داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة.

إحتفالية عيد ميلاد إيهاب توفيق جأت للاحتفاء به هذا العام عقب نجاحه وتالقه فى "كاسيت 90s" التي شارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشهدت فقرته تفاعلا كبيرا من الجمهور بالاضافة الى التفاعل الايجابي لملايين المتابعين له علي مواقع التواصل الإجتماعي.

 

كان عندها 3 سنوات.. قصة أول حب في حياة نهى العمروسي

تحتفل اليوم الخميس 11 يناير، الفنانة نهى العمروسي، بعيد ميلادها الـ 61، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1963، وقدمت العديد من الأعمال الفنية.

 

بعد خطبتها لـ محمد العمروسي.. تعرف على تفاصيل حالة طليق مي فاروق

حالة من الفرح عاشتها المطربة مي فاروق، بعد إعلان خطبتها قبل 3 أيام على الفنان الشاب محمد العمروسي، في حفل اقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء.

ورغم إعلان مي فاروق خطبتها لـ محمد العمروسي، إلا أن طليقها الموزع الموسيقي أشرف سيد، لا يزال عازفا عن الزواج بعد قرابة 5 سنوات من الانفصال.

 

طرح بروموهات أغاني ألبوم هند البحرينية.. شاهد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بروموهات من أغاني ألبوم الفنانة هند البحرينية، المرتقب طرحه خلال الأيام المقبلة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى الإلكترونية.

وتضمنت أغاني ألبوم هند البحرينية، الجديد، كلا من الأغاني: (اضحك أكثر، جزيل العطا)، التي تم الكشف عنها حتى الآن.

 

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

تحتفل اليوم الخميس 11 يناير، الفنانة ملك قورة، بعيد ميلادها الـ 31، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1993، وقدمت العديد من الأعمال البارزة.

وتنتمي ملك قورة، لأسرة فنية، فوالدتها هي الفنان عبير منير، وشقيقتها مريم قورة شاركت في التمثيل وهي طفل بفيلم غاوي حب، ثم توقفت عن التمثيل.

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