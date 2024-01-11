بالصور.. أصدقاء إيهاب توفيق ومحبوه يحتفلون بعيد ميلاده وتألقه في "كاسيت 90s"

حرص عدد من أصدقاء ومحبي النجم إيهاب توفيق على إعداد إحتفالية لعيد ميلاده لتكون مفاجأة له خلال إحيائه مساء أمس إحدي السهرات لأبناء الجاليات العربية داخل أحد الفنادق النيلية بالقاهرة .

إحتفالية عيد ميلاد إيهاب توفيق جأت للاحتفاء به هذا العام عقب نجاحه وتالقه فى "كاسيت 90s" التي شارك بها ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وشهدت فقرته تفاعلا كبيرا من الجمهور بالاضافة الى التفاعل الايجابي لملايين المتابعين له علي مواقع التواصل الإجتماعي.

حضر إيهاب توفيق الحفل بصحبة مدير اعماله المنتج تامر عبد المنعم وحرص في بداية فقرته على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال ومشاركتهم في الإحتفال بعيد ميلاده .



واشعل وصلات الغناء والرقص على مدى قرابة الساعتين قدم خلالهما عدد كبير من اغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "سحراني"، "يا أحلى منهم" ، " مراسيل" ، "داني" ، "الله عليك يا سيدي" ، "تترجى فيا" .. بالإضافة إلى أغنية " انت إختياري " و :سنة حلوة" .. وغيرها.

وتخلل الحفل تقديم إيهاب توفيق للمطرب الشاب أحمد الحصري للصعود على خشبة المسرح والذي من جانبه قدم أغنية بعنوان "وش طيب " كلمات ولحن الفنان مصطفي كامل ونالت استحسان الجمهور.



وكان ايهاب توفيق الرقم القياسي فى مارثون حفلات ليلة رأس السنة ليحي 5 حفلات متتالية بعدة اماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".