كان عندها 3 سنوات.. قصة أول حب في حياة نهى العمروسي

تحتفل اليوم الخميس 11 يناير، الفنانة نهى العمروسي، بعيد ميلادها الـ 61، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1963، وقدمت العديد من الأعمال الفنية.

نهى العمروسي وأول حب

في شهر مارس 2023، تحدثت الفنانة نهى العمروسي، عن أول حب في حياتها والتي كانت أثناء مرحلة طفولتها، وذلك مع “ابن جيرانها”.

وتابعت نهى العمروسي خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر: كنت بحب ابن الجيران وكان عندي 3 سنين وصاحبتي كانت بتحبه لأنه كان أمور، وأنا متربية على الحب، وحب الطفولة ده حاجة جميلة.

واستكملت نهى العمروسي حديثها قائلة: أنا متحررة ولست منحرفة، موصلتش في حياتي لـ أني أقول بحب الشخص ده فأروح أعيش معاه، ولكن كنت متصالحة مع الجانب الذكوري بتاعي، أنا عندي صحاب ولاد كتير من وأنا صغيرة ومببقاش مرتاحة لما أحس أن حد بيرسم عليا.

وأضافت نهى العمروسي: أنا اتعقدت من الرجالة والعلاقات مكنتش موفقة فيها، وأنا اللي أنا فيه حاليًا راحة بالنسبة لي، اختياراتي كانت زي الزفت، ومبقتش اثق في اختياراتي، وكنت تافهة وبحب الرجالة اللي شكلهم حلو، طلعت زكريا قالي خدتي ايه من الرجالة الحلوة بيعيطوكي.

اتقال عليا صايعة

كشفت الفنانة نهى العمروسي، تفاصيل كثيرة عن طفولها، والبيئة التي نشأت فيها وسط عائلتها التي كانت تمتلك الكثير من الوعي.

وقالت نهى العمروسي: أتربيت في بيت عيلة بيت مفتوح، أنا قضيت طفولة سعيدة جدًا ، كنت محظوظة بأني من عيلة عندها وعي ومثقفة وبتشرع قوانين وكنت بسمع مناقشات وأنا صغيرة في السياسة والقوانين، وعندي فيها كل الفئات شيوعيين، ومتدينين أوي، وكل الأفكار كانت بتتقال حوليا.

نهى العمروسي والموتوسيكلات

واستكملت نهى العمروسي حديثها: عودوني على القراءة كلهم بيقرأو منهم أختي الكبيرة، ولما كبرت حسيت أنهم كونوا وجداني وخلوا عني وعي، وعديت بحاجات صعبة كتير، وطول عمري مكنتش بتفهم صح ولحد دلوقت دي صعوبتي في المجتمع، يعني مثلا كنت بركب موتسيكلات وأنا عندي 11 سنة، ودايمًا يشوفوني صايعة، وكان عندي موتسيكل وأنا في 3 إعدادي.

وتابعت نهى العمروسي: جدي وخالي غرسوا فيا حتة الحرية، وميكنش عندي حاجة مقيداني، وعندي حرية الفكر، أنا اللي أحدد حريتي لحد فين، وحرية الفكر غير التصرف، وأنا كسرت الحاجز بتاع المجتمع لما ركبت الموتسيكل.