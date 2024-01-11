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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. صندوق النقد يوافق على قرض جديد لـ الأردن بـ1.2 مليار دولار

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي والأردن

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، أنه وافق على برنامج قرض جديد لـ الأردن بقيمة 1.2 مليار دولار مدته 4 سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية.

ووفقا لصندوق النقد الدولي في بيا له، فإن برنامج القرض الجديد لـ الأردن سيحل محل برنامج سابق سينتهي أجله في مارس القادم.

وأوضح صندوق النقد الدولي، أن القرار يتيح لـ لأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال مدة البرنامج ورهنا بإجراء المراجعات.

وعلى جانب آخر، أدرج مجلس صندوق النقد الدولي، تونس، لأول مرة منذ انضمامها، ضمن قائمة "سلبية" تضم دولا مثل فنزويلا واليمن وبيلاروسيا وتشاد وهايتي وميانمار.

وأوضح صندوق النقد أن تلك الخطوة تأتي بسبب تأخر استكمال تونس وممثلي الصندوق المشاورات بموجب المادة الرابعة المتعلقة بمراجعة الأداء الاقتصادي التونسي، حيث تأخر ذلك لمدة تعدت الـ18 شهرا، إضافة إلى الفترة العادية الممنوحة وهي 15 شهرا.

ويضع الصندوق هذا التصنيف السلبي بناء على تأخر المناقشات مع سلطات الدول المختلفة بشأن الأمور الاقتصادية والسياسات المعتمدة أو بسبب الوضع السياسي أو الأمني أو لتغيير سياسات بعض الدول.

وبحسب الصندوق، فإن تأخر الدول عن مثل تلك المناقشات يرجع إلى عدم قدرتها أو جاهزيتها على استقبال وفد من الصندوق نتيجة لجدول أعمال هذه الحكومات.

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