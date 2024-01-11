غرفة قيادة وسيطرة.. القسام وسرايا القدس يشنون هجوما قويا ضد القوات الإسرائيلية

أعلنت كتائب القسام الزراع العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، أن مجاهدو القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة لـ الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين ببندقية "الغول" القسامية شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام عبر حسابها على تليجرام، إنها تمكنت من تدمير دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأضافت كتائب القسام، أنها استهدافت قوة إسرائيلية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خانيونس، كما تم دك جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب مدينة خانيونس بقذائف الهاون.