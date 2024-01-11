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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها مصر وتونس.. وزير الخارجية الصيني يقوم بجولة أفريقية لمدة أسبوع

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية الصيني وانج يي سيقوم بجولة أفريقية سيزور خلالها عدة دول أفريقية، من بينها مصر وتونس، في الفترة من 13 إلى 18 يناير.

على جانب آخر، دعا وزير الخارجية الصيني ورئيس مجلس الأمن وانج يي، إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الصيني إن بكين ستقدم المزيد من الإمدادات الإنسانية الطارئة لغزة.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن حل القضية الفلسطينية يكون بحل الدولتين، مشدداً على أنه يجب حماية المدنيين في قطاع غزة.

وأكد وانج يي تهجير سكان قطاع غزة، مؤكداً أن استئناف القتال في غزة سيقود المنطقة إلى كارثة.

وقال وزير الخارجية الصيني إن بلاده ستقدم حزمة مساعدات أخرى إلى غزة، مؤكداً أن قتل المدنيين خط أحمر في القانون الدولي.

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