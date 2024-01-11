عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصين بشأن رئاسة روسيا لقمة «البريكس» هذا العام

مجموعة البريكس
مجموعة البريكس

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، إن الصين تدعم بالكامل عقد قمة مجموعة البريكس برئاسة روسيا هذا العام، وأن بكين مستعدة للتعاون مع موسكو لتعزيز الموقف العالمي للمجموعة.

وأضاف وانج لنظيره الروسي سيرجي لافروف في محادثة هاتفية، أن "الصين تدعم بشكل كامل روسيا بصفتها رئيس البريكس لهذا العام في عقد قمة البريكس بنجاح، وهي مستعدة للعمل معها لتعزيز النفوذ الدولي للمجموعة".

ووفقا لوزير الخارجية الصيني، تسعى بكين إلى دفع التعاون متعدد الأطراف في البريكس إلى مستوى أعلى من الجودة.

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006، وتوسعت لأول مرة في عام 2011، عندما انضمت جنوب أفريقيا إلى الدول المؤسسة الأربع (البرازيل وروسيا والهند والصين). 

وفي الأول من يناير الجاري، أصبح 5 أعضاء جدد (مصر، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس، كما تولت روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة البريكس لمدة عام واحد في نفس اليوم.

"البريكس" تستقبل مصر.. قوة جديدة في الاقتصاد العالمي

أول تعليق من إثيوبيا عقب العضوية الكاملة في البريكس

البريكس روسيا الصين وزير الخارجية الصيني وانج يي بكين موسكو قمة البريكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

متى بشاي: التبادل التجاري بين أعضاء بريكس بالعملات المحلية سيخفف الضغط على الدولار

شعبة المستوردين: انضمام مصر رسميا لتجمع بريكس يرسخ مكانتها الريادية إقليميا وعالميا

علي سالم: 4 مكاسب أساسية من انضمام مصر رسميا لتجمع دول بريكس

صبره: التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال يدعم الصناعة الوطنية في تجمع بريكس

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

خالد طنطاوي: انضمام مصر لـ"بريكس" ينهض بالاقتصاد الوطني

مستقبل وطن: 10 مزايا لانضمام مصر لـ"بريكس" أهمها تشجيع الاستثمارات ودعم الصناعة

برلمانية: انضمام مصر لـ"بريكس" يسهم في تعزيز التعاون الدولي

ترشيحاتنا

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

القومي للمرأة يستخرج البطاقات الشخصية لسيدات قرية الكسارة بمحافظة البحيرة بالمجان|صور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ