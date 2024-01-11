بيان عاجل من الصين بشأن رئاسة روسيا لقمة «البريكس» هذا العام

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الخميس، إن الصين تدعم بالكامل عقد قمة مجموعة البريكس برئاسة روسيا هذا العام، وأن بكين مستعدة للتعاون مع موسكو لتعزيز الموقف العالمي للمجموعة.

وأضاف وانج لنظيره الروسي سيرجي لافروف في محادثة هاتفية، أن "الصين تدعم بشكل كامل روسيا بصفتها رئيس البريكس لهذا العام في عقد قمة البريكس بنجاح، وهي مستعدة للعمل معها لتعزيز النفوذ الدولي للمجموعة".

ووفقا لوزير الخارجية الصيني، تسعى بكين إلى دفع التعاون متعدد الأطراف في البريكس إلى مستوى أعلى من الجودة.

وتأسست مجموعة البريكس في عام 2006، وتوسعت لأول مرة في عام 2011، عندما انضمت جنوب أفريقيا إلى الدول المؤسسة الأربع (البرازيل وروسيا والهند والصين).

وفي الأول من يناير الجاري، أصبح 5 أعضاء جدد (مصر، وإثيوبيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة) أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس، كما تولت روسيا الرئاسة الدورية لمجموعة البريكس لمدة عام واحد في نفس اليوم.