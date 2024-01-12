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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو| حظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024.. لا تهين الشريك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 12 يناير 2024 

حافظ على الحياة العاطفية سليمة حيث تقوم بتسوية جميع النزاعات القائمة، التعامل مع جميع المسؤوليات الرسمية بجد، ستكون حالتك المالية جيدة ولن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

يجب أن تكون حذرًا للغاية أثناء مناقشة الاختلاف في الرأي، لا تفقد السيطرة ولا تهين الشريك أبدًا، يمكن للإناث اللاتي يرغبن في الزواج مناقشة هذا الأمر مع والديهن في الجزء الثاني من اليوم. 

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

يحتاج مواليد الدلو المصابون بأمراض الكبد أو الكلى إلى رعاية طبية، الحفاظ على التوازن قي العمل والحياة الشخصية، اقضِ المزيد من الوقت مع العائلة وهذا سيساعدك على التغلب على المشكلات المرتبطة بالتوتر والقلق. 

توقعات برج الدلو مهنيا 

ينجح رواد الأعمال في وضع خطط عمل ذكية وفعالة بالتعاون مع الشركاء، سيكون لدى بعض المتداولين مشكلات بسيطة مع السلطات والتي يجب حلها قبل نهاية اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

يكون هناك تدفق كبير للإيرادات، وإذا كنت تعمل في مجال الأعمال، فسوف تقضي وقتًا ممتعًا، قد ترى عائدًا جيدًا من استثمار سابق أيضًا، وهذا سوف يغريك للذهاب للاستثمارات المستقبلية بما في ذلك الأسهم والتجارة.

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