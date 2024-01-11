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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خطفوني وأجبروني على توقيع إيصالات أمانة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو الفيس بوك

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً ادعاء (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) بقيام بعض الأشخاص "غير محددين" باختطافه والتعدى عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على شيكات بالإكراه لوجود خلافات مالية بينهما. 

 

 تبين عدم صحة الواقعة وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات مالية بين الشاكى (عامل مبانى – له معلومات جنائية)، والمشكو فى حقهم (3عمال – أحدهم له معلومات جنائية)، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الجنوب ببورسعيد، قاموا على إثرها بالاتفاق على عقد جلسة عرفية بينهم لإنهائها، وأثناء توجه الشاكى لمكان انعقاد الجلسة تقابل مع المشكو فى حقهم أمام محل سكنه فحدثت بينهم مشادة كلامية وتم التصالح فيما بينهم.

 

وعقب ذلك قام بالتوجه رفقتهم إلى مكان انعقاد الجلسة العرفية والتوقيع على (3) إيصالات أمانة وورقة بيضاء بمحض إرادته لضمان انعقاد الجلسة.

 

ونفى قيام المشكو فى حقهم باختطافه أو التعدى عليه بالضرب، وأضاف بأنه تم التصالح بينهم، وعلل قيامه بالادعاء الكاذب خشية استخدام إيصالات الأمانة ضده.

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لادعائه الكاذب وتولت النيابة العامة التحقيق.

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خطفوني وأجبروني على توقيع إيصالات أمانة.. الأمن يكشف حقيقة فيديو الفيس بوك

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