أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: لدينا قائد وطني حكيم يدرك حجم التحديات.. روايات مأساوية من مصابين فلسطينيين بمعهد ناصر .. تفاصيل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

مصطفى بكري: لدينا قائد وطني حكيم يدرك حجم التحديات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي يدرك حجم الأعباء الاقتصادية ، ويتخذ القرارات لحماية الشعب المصري من الأزمات الموجودة، مشيرا إلى أنه لدينا قائد وطني حكيم يدرك حجم التحديات.

روايات مأساوية من مصابين فلسطينيين بمعهد ناصر .. تفاصيل

أكد أحمد الوديع مرافق لطفل مصاب فلسطيني، أنه متواجد بمنطقة خان يونس، وكنت متواجد بالقرب من المنزل، عندما تم إستهدافه بصاروخ من قبل الإحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن شظايا الصاروخ تسببت في دمار منزلي وإستشهاد 6 من الأقارب.

العاهل الأردني: نرفض تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة الدور المحوري للمنظمات الأممية في الاستجابة الإنسانية بقطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وزارة العدل بجنوب أفريقيا: لدينا البراهين في دعوانا بشأن جرائم إسرائيل بغزة

أكد المتحدث باسم وزارة العدل بجنوب أفريقيا، أنه تم طرح أمام محكمة العدل الدولية كل ما ارتكبته إسرائيل من جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بغزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

الأرصاد تحذر من أجواء شتوية قاسية: كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من أجواء شتوية قاسية الأيام المقبلة، مشيرة إلى أننا نتعرض لمصادر كتل هوائية أثرت علينا، قادمة من جنوب أوروبا.

التأمين الصحي: ساعة ذكية يرتديها المريض داخل مستشفى العاصمة الإدارية لهذا السبب

أكد الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة يمكنها تتبع الرحلة العلاجية للمريض من خلال ساعة ذكية يتم وضعها في معصم المريض للتعرف على حركة المريض داخل المستشفى .

الشعبة تحذر: لا تشتروا الذهب بالتقسيط من السوشيال ميديا

حذر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، من شراء الذهب بالتقسيط من التطبيقات على الموبايل وصفحات السوشيال ميديا.

ذهب ولا عقارات ولا شهادات الإدخار الجديدة؟.. فخري الفقي يوضح

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن بنكي الأهلي ومصر دائما يخططان قبل إصدار الشهادات، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يلجأون للشهادات الشهرية ال 23.5%.

رئيس لجنة الإسكان بالنواب: ضوابط قوية وصارمة لحماية أراضي سيناء

أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان المصري حريص عند إصدار القوانين على عدم المساس بالأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن أرض مصر هي ملك للمصريين فقط، ولم يتم بيعها للأجانب.

المناعة والحساسية.. 32 مليون خدمة طبية لمنتفعي الصحي الشامل بـ 6 محافظات

كشف الاستشاري مجدي حامد أخصائي العلاج الطبيعي وعضو الجمعية المصرية للمناعة والحساسية، عن جهود الدولة فى تقديم الدعم الصحي لمواطنيها من خلال التأمين الصحي الشامل.