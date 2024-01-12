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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تدمير المنازل.. صحفية فلسطينية: إسرائيل ما زالت تقصف القطاع

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت روان الصواني، الصحفية الفلسطينية، إن ليس هناك أي تطورات سياسية متعلقة بمحكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية، مضيفة أن لم ينعكس كل هذا على الجاني وإسرائيل مازالت تقصف كافة المحافظات والقطاع.


وأضافت « الصوراني » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي” على قناة "dmc" التي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري أن من قليل ارتكبت مجزرة في المنطقة الآمنة التي أجبرت إسرائيل مليون ونصف فلسطيني بين نازحين وبين شهداء.


أشارت الصحفية الفلسطينية، أن من بضع ساعات ارتكبت إسرائيل مجزرة سقط فيها 10 شهداء من عائلة واحدة، منوهة إلى أن تم تدمير العديد من المنازل في شرق رفح.
 



 

إسرائيل شرق رفح القطاع روان الصواني إبادة جماعية العدل الدولية

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