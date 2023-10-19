الحزب الديمقراطي الأمريكي: الولايات المتحدة على دراية كاملة بمجازر الاحتلال الإسرائيلي

قال مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي والمحلل السياسي، إن هناك مظاهرات عارمة داخل الولايات المتحدة، متابعا: الولايات المتحدة تعلم جيدا بأن إسرائيل هي من ضربت المستشفى.

وأضاف "مهدي عفيفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، تم ضرب المستشفى بصاروخ أمريكي، مشددا على أن الولايات المتحدة كانت على دراية بالهجوم قبل إطلاق الصاروخ، وهذا دليل على أن الرئيس الأمريكي يغض الطرف عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي.

ولفت إلى أن إسرائيل مستمرة في حربها ضد فلسطين، منوها بأن الولايات المتحدة لن تخفف من دعمها لإسرائيل، وهي فقط تستخدم مصطلحات لها معاني متعددة، في محاولة لتخفيف حجم الكارثة.

واسترسل: هناك جسر جوي من قبل الولايات المتحدة لتزويد إسرائيل بالقنابل والصواريخ، مؤكدا على أن ما يحدث في فلسطين جريمة حرب، يشارك بها الولايات المتحدة.

