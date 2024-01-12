إبراهيم سعيد: وسام أبو علي لاعب رائع ويملك إمكانيات هجومية

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج +90، أن المهاجم الفلسطيني الحالي والجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسام أبو علي سيكون إضافة كبيرة للمارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار" :" وسام أبو علي صفقة مهمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيكون رائع هجوميا ويستطيع أن يكون مفيد الغاية في مركز المهاجم".

وأضاف:" لاعبي الأهلي ستساعد وسام أبو علي على التأقلم في النادي، واللاعبين الكبار ستقوم بدخوله ضمن أجواء النادي".

وأتم:" لابد أن يكون وسام أبو علي مهتم بالنجاح مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصةً أنها فرصة تاريخية بالنسبة له، وأنا شاهدت العديد من الفيديوهات رأيت أنه يملك إمكانيات كبيرة هجومية".